Харченко досрочно сложит депутатские полномочия из-за перехода на работу в КГУ

Полномочия депутата Госдумы Екатерины Харченко, представляющей «Единую Россию» и являющейся заместителем председателя комитета по науке и высшему образованию, могут быть прекращены досрочно. Мандатная комиссия внесла на рассмотрение нижней палаты соответствующий проект постановления.

Причиной досрочного сложения депутатских полномочий, согласно документу, является переход Харченко на другую работу. Её полномочия, полученные по Курскому одномандатному округу № 109, будут прекращены 16 июня 2026 года по её личному заявлению. Парламентарии могут обсудить этот вопрос уже 23 июня.

Позже губернатор Курской области Александр Хинштейн уточнил, что Харченко стала руководителем Курского государственного университета. На данном посту она сменила Александра Худина, который возглавлял вуз последние десять лет и ушёл с должности по собственному желанию. Хинштейн выразил надежду, что новое руководство сохранит высокий уровень работы и выведет старейшее учебное заведение Курска на новые высоты.

Ранее Life.ru писал, что участник программы «Время героев» Андрей Жаркин назначен временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Приморского края. До этого он прошёл обучение в рамках президентской кадровой программы.