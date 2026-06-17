Toyota зарегистрировала в России товарный знак на новую модель

Японский автоконцерн Toyota оформил в России права на новый товарный знак Toyota C-HR. Однако спешить с выводами о возвращении бренда на рынок не стоит, предупредил в разговоре с SHOT ПРОВЕРКОЙ вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его словам, сама по себе регистрация нужна лишь для защиты обозначения от посягательств других производителей и получения возможности судиться с нарушителями. О более серьёзных планах этот шаг не свидетельствует. Примечательно, что данная модель не попадает под утилизационный сбор.

Всё это происходит на фоне резкого рывка интереса к японским автомобилям. За пять месяцев в России поставили на учёт 30,9 тысячи новых машин японских брендов. Это практически тройной рост относительно того же периода годом ранее. В лидерах по-прежнему Toyota, чьи продажи за январь–май взлетели на 98% и составили 12 717 единиц.

Подогревается спрос и конкретно к модели C-HR. Прямо сейчас по стране выставлено на продажу свыше 500 таких кроссоверов. Подержанный вариант с автоматом, левым рулём и пробегом до ста тысяч километров стартует от 1,6 миллиона рублей. За свежий экземпляр просят уже 5,3 миллиона. На вторичке эта модель считается крайне ликвидной, да и по мощности без труда перешагивает отметку в 160 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что компактный рамный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ, который уже продаётся в Японии, в будущем может появиться и в России. На японском рынке машина стоит от 4 500 100 иен (это чуть больше двух миллионов рублей), но российский ценник, скорее всего, будет другим. Сначала производитель оценит, как новинка впишется в местную модельную линейку, и только потом определится с объёмами поставок и стратегией продаж.