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Регион
17 июня, 14:20

Американская журналистка Оуэнс заявила, что её не заставят ненавидеть Россию

Обложка © Wikipedia / Gage Skidmore

Обложка © Wikipedia / Gage Skidmore

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что её невозможно заставить испытывать ненависть к России после истории с американским ветераном, которому помогли российские врачи. Сообщение с такой позицией появилось в аккаунте Оуэнс в соцсети X. К публикации журналистка добавила эмодзи с сердцем, а также флаги США и России.

«Никто никогда не сможет заставить меня ненавидеть Россию после того, как я об этом узнала», — написала она.

Поводом для её реакции стала публикация о случае с американским ветераном, у которого исчезли тяжёлые симптомы после того, как российские врачи удалили у него тромб в мозге.

«Это страх»: Журналистка Оуэнс раскрыла, почему Запад отгородился от России
«Это страх»: Журналистка Оуэнс раскрыла, почему Запад отгородился от России

Ранее Оуэнс сообщила о намерении вместе с супругом оформить долгосрочную визу в Россию. Речь идёт не о разовой поездке, а о планах посещать страну на регулярной основе — как минимум два раза в год. Оуэнс подчеркнула, что хотела бы приезжать в Россию вместе с семьёй и ближе познакомиться с регионом за пределами крупных городов.

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Милена Скрипальщикова
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