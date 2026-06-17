Россия поставит Ирану 21 вертолёт Ми-171 для Красного Полумесяца

Холдинг «Вертолёты России» (в составе «Ростеха») заключил контракт на поставку 21 вертолёта Ми-171 для Общества Красного Полумесяца Ирана, сообщили в пресс-службе компании. Предполагается, что эти аппараты будут использоваться для санитарных перевозок, транспортных задач и выполнения других важных социальных функций.

«Сегодня были подписаны документы на поставку 21 вертолёта Ми-171 для национального Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран. Первые машины планируется передать заказчику в 2027 году», — отметил гендиректор холдинга Николай Колесов.

Иранский Красный Полумесяц получит 21 российский вертолёт Ми-171. Фото © Telegram / Вертолёты России

Ми-171 – это экспортная модификация самого распространенного в мире двухдвигательного среднего вертолёта семейства Ми-8, способная работать в любых климатических зонах. Пресс-служба отмечает, что эти вертолёты высоко ценятся за свою многофункциональность, ремонтопригодность и проверенную временем надежность.

Ранее «Ростех» создал новый силовой агрегат, который должен заменить поставки оборудования с украинских предприятий. Директор по международному сотрудничеству госкорпорации Виктор Кладов заявил, что речь идёт о сверхтяжёлом и сверхмощном двигателе.