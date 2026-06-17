Житель Крыма получил 17 лет строгого режима за донаты ВСУ

Житель Крыма приговорён к 17 годам заключения и штрафу в 200 тысяч рублей за оказание финансовой поддержки ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

Суд установил, что мужчина 1989 года рождения неоднократно переводил денежные средства Украине, руководствуясь своими политическими взглядами. В период с марта 2022 по февраль 2024 года он отправил за рубеж свыше 100 тысяч украинских гривен (примерно 280 тысяч рублей), часть которых была направлена подразделениям ВСУ, участвующим в боевых действиях против российских войск. Мужчина был признан виновным в государственной измене.

Ранее в Воронеже был вынесен приговор 22-летнему местному жителю Арсению Королю, которого признали виновным в государственной измене и подготовке террористического акта. В феврале 2024 года молодой человек установил контакт с иностранной националистической организацией, запрещённой и признанной в России террористической.