Роналдо назвал Месси лучшим игроком всех времён после его хет-трика на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо сделал громкое заявление о Лионеле Месси. Легендарный форвард назвал аргентинца лучшим футболистом всех времён. Его слова приводит испанское издание Mundo Deportivo.

«Каждый раз, когда Месси выходит на поле, всё вокруг становится историческим и элегантным. Пора миру перестать прятаться и принять тот факт, что он — лучший игрок всех времен», — сказал Роналдо.

Своё заявление бразилец сделал после матча первого тура группового этапа чемпионата мира в США. Аргентина разгромила Алжир со счётом 3:0, а Месси оформил хет-трик. Этот результат позволил ему повторить рекорд немца Мирослава Клозе по числу голов на чемпионатах мира — теперь на счету аргентинца 16 мячей.

Аргентинцы набрали три очка и возглавили группу J. Турнир проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, выигравшая финал ЧМ-2022 у Франции.