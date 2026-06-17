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Регион
17 июня, 14:38

Роналдо назвал Месси лучшим игроком всех времён после его хет-трика на ЧМ-2026

Обложка © ТАСС / ETIENNE LAURENT, © Shutterstock / FOTODOM / Alizada Studios

Обложка © ТАСС / ETIENNE LAURENT, © Shutterstock / FOTODOM / Alizada Studios

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо сделал громкое заявление о Лионеле Месси. Легендарный форвард назвал аргентинца лучшим футболистом всех времён. Его слова приводит испанское издание Mundo Deportivo.

«Каждый раз, когда Месси выходит на поле, всё вокруг становится историческим и элегантным. Пора миру перестать прятаться и принять тот факт, что он — лучший игрок всех времен», — сказал Роналдо.

«Я пережил трудные дни»: Месси не сдержал слёз после хет-трика на старте мундиаля
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Своё заявление бразилец сделал после матча первого тура группового этапа чемпионата мира в США. Аргентина разгромила Алжир со счётом 3:0, а Месси оформил хет-трик. Этот результат позволил ему повторить рекорд немца Мирослава Клозе по числу голов на чемпионатах мира — теперь на счету аргентинца 16 мячей.

Аргентинцы набрали три очка и возглавили группу J. Турнир проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, выигравшая финал ЧМ-2022 у Франции.

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Дарья Денисова
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