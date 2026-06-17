«Вопрос выживания»: Как Россия ответит на агрессию в случае запуска дронов с территории ЕС

Военный аналитик Евгений Михайлов сделал жёсткое заявление о возможных ответных действиях Москвы. По его мнению, если украинские беспилотники станут запускаться с европейских территорий, Россия не ограничится точечными мерами.

Эксперт в беседе с «Царьградом» пояснил, что подобные сценарии автоматически означают прямое столкновение с блоком НАТО. В таком случае, считает он, Кремлю придётся отвечать значительно жёстче, затронув практически всю Европу. Исключением, возможно, станут Венгрия и Словакия, которые придерживаются иной позиции.

Собеседник канала признал, что сегодня у России сохраняются экономические связи со странами Европы и поставки ресурсов приносят прибыль. Однако при угрозе национальным интересам эти факторы могут отойти на второй план.

Аналитик провёл параллель с действиями Ирана, который наносит удары по объектам союзников США в ответ на атаки. Но при этом он указал на разницу в идеологических подходах и уровне сплочённости народов. Эксперт резюмировал: когда на кону стоит вопрос выживания государства, действия могут быть самыми решительными.

А ранее полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что удары по заводам НАТО втянут Россию в большую драку с Европой. По словам специалиста, такого развития событий, вероятно, хотелось бы избежать всем, однако если выбора не оставят, ответ может быть только один — ядерное оружие.