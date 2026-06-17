Весенне-летняя кампания ВСУ, по оценкам экспертов, делает ставку на уничтожение гражданской инфраструктуры и массовые жертвы среди мирного населения. В этой связи полковник в отставке Виктор Баранец допустил крайний сценарий.

По его мнению, Москве придётся наносить удары по европейским заводам, которые производят вооружение для Киева. Таких предприятий сегодня насчитывается около 18. У России есть высокоточные ракеты и точные координаты целей, проблема — в последствиях.

«Безусловно, на весь мир будет объявлено, что Россия напала на НАТО. Тогда ракеты и беспилотники натовские полетят на Россию», — уточнил специалист в беседе с «Царьградом».

По его словам, это может перерасти в полноценную войну с Европой, которая из конвенциональной способна перейти в ядерную фазу.

«Я не исключаю, что придётся доставать и ядерное оружие», — заявил Баранец.

При этом он провёл параллель с действиями Ирана, который бьёт по американским базам в регионе, но предупредил: прямые аналогии здесь не работают. Европейские страны формально не стреляют по России напрямую, а инциденты с залётами дронов из Прибалтики списывают на ошибки пилотов ВСУ.

В итоге полковник призвал «показать зубы», но предупредил: за этим последует большая драка с НАТО. Такого развития событий, вероятно, хотелось бы избежать всем, однако если выбора не оставят, ответ может быть только один — и он прозвучал в интервью.