Прокурор попросил конфисковать 115 млн рублей у Митрошиной

В Тверском суде Москвы прокурор потребовал конфисковать у блогера Александры Митрошиной 115 миллионов рублей. Эти средства, по версии следствия, были получены в результате сделок с недвижимостью и использовались в схеме легализации доходов, сообщает корреспондент Life.ru.

Речь идёт о деньгах, вырученных от продажи квартиры на Краснопресненской набережной за 55 миллионов рублей и возврате 60,2 миллиона рублей застройщику по договору долевого участия на Большой Дмитровке. Общая сумма — 115 миллионов рублей.

Следствие считает, что эти операции были частью схемы по легализации более 127 миллионов рублей, полученных в результате уклонения от уплаты налогов. Ранее прокурор также запросила для Митрошиной наказание в виде трёх лет колонии общего режима и штрафа в 900 тысяч рублей.

Окончательное решение по делу остаётся за судом. Блогер свою вину не признаёт. Адвокаты настаивают на отсутствии состава преступления. Приговор ожидается в ближайшее время.

Ранее Life.ru писал, что прокуратура запросила для блогера Александры Митрошиной три года колонии общего режима и штраф 900 тысяч рублей по делу об уклонении от налогов на сумму свыше 127 млн рублей. Следствие считает, что она маскировала доходы через покупку недвижимости, защита пыталась доказать отсутствие умысла, но свидетели в суде не выступили.