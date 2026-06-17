Форвард сборной Кот-д'Ивуара Вахи арестован по делу о договорном матче

Нападающий сборной Кот-д'Ивуара Элие Вахи был арестован французской полицией по подозрению в причастности к организации договорных матчей незадолго до старта ЧМ. Об этом сообщает авторитетное спортивное издание The Athletic.

Осведомлённые источники, пожелавшие сохранить анонимность ввиду отсутствия официальных полномочий на публичные заявления, подтвердили, что в отношении 23-летнего футболиста проводится активное расследование. Правоохранители пытаются установить, действовал ли Вахи умышленно, получая жёлтую карточку в игре за «Ниццу» против «Метца» 17 мая текущего года.

Арест последовал 29 мая — сразу после того, как форвард блестяще провёл встречу против «Сент-Этьена», оформив дубль и обеспечив «Ницце» сохранение прописки в Лиге 1. После этих событий игрок всё же отправился в Соединённые Штаты на Чемпионат мира и появился в стартовом составе ивуарийцев на матч против Эквадора в Филадельфии, который завершился минимальной победой его команды со счётом 1:0. Примечательно, что во втором тайме того поединка Вахи попадал в перекладину. Ближайший матч сборной Кот-д'Ивуара на турнире состоится в субботу в Торонто, где соперником станет команда Германии.

Представитель прокуратуры Марселя подтвердил The Athletic факт задержания футболиста из французской Лиги 1. По словам официального лица, арест был произведён в рамках масштабного расследования, возбуждённого по статьям об организованном мошенничестве, коррупции в спорте, незаконном обороте доходов и отмывании денег. В прокуратуре также уточнили, что после допроса в полицейском участке нападающий был отпущен, а следственные действия продолжаются. При этом представитель ведомства отметил, что данный футболист не входит в состав сборной Франции, участвующей в нынешнем турнире.

Журналисты также сообщили, что ФИФА не ответила на вопрос, было ли ей известно об аресте Вахи до того, как нападающий сыграл в воскресенье, или повлияет ли арест на право Вахи играть или выезжать на матчи. Известно, что позже спортсмен был отпущен после допроса, но расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в стартовом туре группового этапа представители Нидерландов и Японии разошлись, зафиксировав боевую ничью — 2:2. Оба коллектива из квартета F уже имеют в активе по одному баллу, при этом борьба в этом секстете только начинается: впереди у них встречи со Швецией и Тунисом, которые тоже нацелены на выход в плей-офф.