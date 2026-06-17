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17 июня, 15:22

Трамп усомнился в правильности исключения РФ из G8

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение решение об исключении России из «Большой восьмёрки». Об этом он сообщил премьер-министру Индии Нарендре Моди, упомянув, что группа ранее существовала как G8, а затем стала G7.

«Не знаю, было ли это правильным решением, но теперь это «Большая семёрка», — сказал Трамп.

Россию исключили из «Большой восьмёрки» (G8) в 2014 году. Причиной стало присоединение Крыма к РФ и события на востоке Украины, которые страны-участницы сочли нарушением суверенитета Незалежной. После этого «восьмёрка» окончательно превратилась в «семёрку» (G7), и все дальнейшие встречи проходили уже без участия РФ.

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Также Трамп сообщил, что его администрация изучит возможность предоставления Украине лицензии на производство ракет для американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Глава Белого дома отметил, что украинская сторона выразила заинтересованность в таком шаге.

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Наталья Демьянова
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