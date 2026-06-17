Трамп усомнился в правильности исключения РФ из G8

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение решение об исключении России из «Большой восьмёрки». Об этом он сообщил премьер-министру Индии Нарендре Моди, упомянув, что группа ранее существовала как G8, а затем стала G7.

«Не знаю, было ли это правильным решением, но теперь это «Большая семёрка», — сказал Трамп.

Россию исключили из «Большой восьмёрки» (G8) в 2014 году. Причиной стало присоединение Крыма к РФ и события на востоке Украины, которые страны-участницы сочли нарушением суверенитета Незалежной. После этого «восьмёрка» окончательно превратилась в «семёрку» (G7), и все дальнейшие встречи проходили уже без участия РФ.

Также Трамп сообщил, что его администрация изучит возможность предоставления Украине лицензии на производство ракет для американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Глава Белого дома отметил, что украинская сторона выразила заинтересованность в таком шаге.