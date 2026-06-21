Девам — деньги, Рыбам — заботы о здоровье: Гороскоп на неделю 22–28 июня с рунами для всех знаков зодиака

Знак зодиака Овен — Дагаз, Манназ, Беркана

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня 2026 для знака зодиака Овен. Фото © «Шедеврум»

Эта неделя приносит рассвет после тьмы, самопознание и семейный рост. Дагаз обещает, что самый трудный период остался позади, наступает ясная полоса. Манназ помогает заглянуть в себя, понять свои истинные желания и роль. Беркана поддерживает начинания, связанные с домом, семьёй или творчеством. Совет от рунолога: «Используйте светлое время для самоанализа и укрепления семейных связей. Ваш рассвет будет тёплым, если вы поделитесь им с родными».

Знак зодиака Телец — Альгиз, Эйваз, Перевёрнутый Отал

Время надёжной защиты, преобразующих конфликтов и пересмотра семейных устоев. Альгиз окружает вас мощным интуитивным щитом, оберегая в любых спорах. Эйваз принесёт противостояние, которое изменит реальность к лучшему. Перевёрнутый Отал может потребовать пересмотреть договорённости с родными или вопросы недвижимости.

Совет: Не бойтесь споров, но помните о своей защите. Семейные вопросы решатся, если вы будете честны и спокойны. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Близнецы — Уруз, Соуло, Гебо

Неделя мощной энергии, личного сияния и выгодных союзов! Уруз наполняет вас жизненной силой и выносливостью. Соуло дарит уверенность, успех и внутренний свет. Гебо приносит важное партнёрство или гармоничную сделку. На пике формы и притягательности вы легко найдёте надёжного союзника для совместных проектов. Совет от рунолога: «Действуйте активно, сияйте и объединяйтесь. Ваша энергия и свет привлекут нужного человека, и вместе вы удвоите успех».

Знак зодиака Рак — Альгиз, Перевёрнутый Ансуз, Уруз

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня 2026 для знака зодиака Рак. Фото © «Шедеврум»

Время защищённости, осторожности в общении и мощной энергии. Альгиз окружает вас интуитивным щитом. Перевёрнутый Ансуз предупреждает о возможных недопониманиях или ложных словах — проверяйте информацию. Уруз даёт заряд жизненных сил. Доверяйте своей защите, но не верьте всему, что слышите, и используйте энергию для конкретных действий. Совет от рунолога: «Слушайте, но не принимайте на веру. Ваша физическая сила и защита помогут обойти словесные ловушки».

Знак зодиака Лев — Перто, Кено, Перевёрнутый Уруз

Неделя раскрытия тайн, творческого огня и временного упадка сил. Перто откроет скрытую информацию или ваш внутренний потенциал. Кено зажигает вдохновение, помогая находить нестандартные решения. Перевёрнутый Уруз может дать ощущение слабости — не переживайте. Творчество и тайные знания помогут компенсировать недостаток энергии.

Совет: Не требуйте от себя физических подвигов. Творите и исследуйте секреты — вдохновение заменит усталость. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Дева — Феху, Перевёрнутый Отал, Эваз

Время финансовых возможностей, пересмотра семейных устоев и стремительных перемен. Феху сулит денежные поступления или удачные приобретения. Перевёрнутый Отал может потребовать изменить подход к дому, наследству или обязанностям перед родными. Эваз ускоряет ход событий. Деньги и перемены помогут обновить семейные правила. Совет от рунолога: «Не бойтесь менять домашние устои, особенно если это приносит доход. Движение вперёд обновит и кошелёк, и семейную атмосферу».

Знак зодиака Весы — Иса, Перевёрнутый Лагуз, Альгиз

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня 2026 для знака зодиака Весы. Фото © «Шедеврум»

Период осознанных пауз, эмоциональной перестройки и надёжной защиты. Иса призывает замедлиться, чтобы всё обдумать. Перевёрнутый Лагуз может вызвать путаницу в чувствах — полагайтесь на логику. Альгиз окружает вас интуитивным щитом. Тишина и защита помогут разобраться в эмоциях без спешки. Совет от рунолога: «Не торопитесь с выводами и не верьте настроению. Ваша защита работает, а пауза прояснит всё, что казалось запутанным».

Знак зодиака Скорпион — Перевёрнутый Феху, Перто, Соуло

Время финансовой осторожности, раскрытия тайн и внутреннего сияния. Перевёрнутый Феху советует избегать рискованных трат и крупных покупок. Перто откроет скрытую информацию, которая может быть ценнее денег. Соуло дарит уверенность и успех. Тайное знание и ваш свет помогут пережить финансовое затишье.

Совет: Не гонитесь за прибылью, ищите секреты. Ваше сияние привлечёт удачу, даже когда кошелёк пуст. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Стрелец — Перевёрнутый Отал, Йера, Соуло

Неделя пересмотра семейных устоев, сбора урожая и личного сияния. Перевёрнутый Отал может потребовать изменить договорённости с родными или вопросы недвижимости. Йера обещает, что ваши усилия принесут плоды. Соуло дарит уверенность и успех. Ваше сияние и урожай помогут мягко трансформировать домашние устои. Совет от рунолога: «Пожинайте результаты и сияйте, но в семейных делах будьте гибки. Свет внутри вас осветит путь к домашней гармонии».

Знак зодиака Козерог — Ансуз, Перевёрнутая Беркана, Перевёрнутый Турисаз

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня 2026 для знака зодиака Козерог. Фото © «Шедеврум»

Время важных разговоров, временных задержек в росте и безопасного решения прошлых проблем. Ансуз приносит ключевой совет или разговор, который поможет сориентироваться. Перевёрнутая Беркана может замедлить привычные дела — не тревожьтесь. Перевёрнутый Турисаз помогает аккуратно закрыть вопросы прошлого. Слово и пауза позволят разобраться со старыми долгами. Совет от рунолога: «Слушайте мудрые советы, но не торопите события. Медленное решение прошлых проблем принесёт облегчение».

Знак зодиака Водолей — Йера, Перто, Тейваз

Неделя сбора урожая, раскрытия тайн и волевых решений. Йера приносит плоды ваших прошлых усилий — закономерное вознаграждение. Перто откроет скрытую информацию или ваш внутренний потенциал. Тейваз даёт силу и стратегическое мышление. Урожай, тайное знание и воля усилят друг друга, приводя к прорыву. Совет от рунолога: «Пожинайте результаты, ищите секреты и действуйте решительно. Ваша воля и знание сделают урожай ещё богаче».

Знак зодиака Рыбы — Отал, Наутиз, Альгиз

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня 2026 для знака зодиака Рыбы. Фото © «Шедеврум»

Время укрепления дома, заботы о здоровье и надёжной защиты. Отал привлекает внимание к семье, недвижимости или домашнему уюту. Наутиз напоминает о необходимости беречь силы и следить за самочувствием. Альгиз окружает вас интуитивным щитом. Займитесь домом, отдыхайте и доверяйте своей защите. Совет от рунолога: «Инвестируйте энергию в домашний уют и своё здоровье. Ваша защита надёжна, а спокойствие поможет восстановиться».

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