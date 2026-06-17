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Регион
17 июня, 16:15

Мурманские власти опровергли создание спецотрядов противовоздушной защиты

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Власти Мурманской области опровергли распространяемое в соцсетях сообщение о якобы формировании в регионе специальных отрядов противовоздушной защиты. В региональном оперативном штабе заявили, что опубликованное «постановление правительства» оказалось подделкой.

В оперштабе подчеркнули, что документ не имеет никакого отношения к областному правительству, а информация о создании таких подразделений не соответствует действительности.

«В социальных сетях распространяется поддельное постановление правительства Мурманской области о создании специальных отрядов противовоздушной защиты в регионе. Это — ФЕЙК!» — говорится в сообщении.

По данным региональных властей, подобные вбросы используются как один из инструментов информационно-психологического давления со стороны украинских спецслужб. Жителей призвали не доверять сомнительным публикациям, проверять новости через официальные каналы и не помогать распространению фейков.

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Ранее Life.ru писал, что похожую провокацию разоблачили в Свердловской области. Там в региональных пабликах и Telegram-каналах от имени областного департамента по труду и занятости распространяли ложные сообщения о якобы массовом наборе могильщиков и резком росте спроса на ритуальные услуги. Для этого злоумышленники создали фальшивый аккаунт ведомства.

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Николь Вербер
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