В Петербурге открыли бульвар имени Вербицкой — первой женщины – ректора СПбГУ

В Петроградском районе Санкт-Петербурга торжественно открыт бульвар, названный в честь почётного гражданина города Людмилы Алексеевны Вербицкой. Он расположен на Троицкой площади. Помимо этого, мемориальная доска в её честь появилась и в стенах Санкт-Петербургского государственного университета, сообщил губернатор Александр Беглов в своём телеграм-канале.

Он отдельно отметил, что оба события приурочены к 90-летнему юбилею выдающейся выпускницы и первой женщины-ректора в истории СПбГУ.

В Санкт-Петербурге открыта мемориальная доска в СПбГУ. Фото © Telegram / Александр Беглов

В родном вузе Людмила Алексеевна прошла долгий и блистательный путь от должности лаборанта до президента университета. Она также возглавляла Российскую академию образования и Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы. Именно Вербицкая выступила инициатором известного просветительского проекта «Давайте говорить как петербуржцы».

Будучи доктором филологических наук и академиком Российской академии образования, Людмила Вербицкая внесла огромный вклад в отечественную лингвистику. Её научные труды и публичные выступления сыграли ключевую роль в популяризации и развитии русского языка как внутри страны, так и далеко за её пределами.

А ранее стало известно, что в Курской области увековечили память Сергея Пускепалиса, установив мемориальную доску на фасаде дома, где режиссёр провёл свои детские годы. Губернатор Александр Хинштейн рассказал, что церемония открытия приурочена к 60-летию со дня рождения артиста, которое он отметил бы 15 апреля.