В Курской области открыли мемориальную доску актёру Сергею Пускепалису

В Курской области на доме, где прошло детство актёра и режиссёра Сергея Пускепалиса, открыли мемориальную доску. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

В Курской области открыли мемориальную доску актёру и режиссёру Сергею Пускепалису. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Сегодня, 15 апреля, заслуженному артисту России исполнилось бы 60 лет. Он родился в 1966 году в посёлке Олымский Касторенского района. По телемосту в церемонии открытия участвовали коллеги Пускепалиса и его сын Глеб. По районам области также проходят вечера памяти и показы фильмов с участием артиста.

В Курской области открыли мемориальную доску актёру и режиссёру Сергею Пускепалису. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Пускепалис работал в театрах Саратова, Магнитогорска, Москвы и Ярославля, а с 2019 года руководил старейшим в России театром драмы имени Фёдора Волкова. В кино он пришёл в 37 лет, сыграл более 70 ролей и был удостоен премий «Ника», «Золотой орёл» и «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля.

«Немногословный, тихий, но очень точный в каждом жесте. Курск дал российскому театру и кино человека невероятной органики. Покойся с миром, Сергей, а мы будем помнить и хранить память о тебе», — говорится в сообщении.

Напомним, что художественный руководитель Волковского театра и заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис погиб в ДТП на территории Ярославской области 20 сентября 2022 года. В момент трагедии он находился за рулём автомобиля, перевозившего гуманитарный груз для жителей Донбасса. Вместе с актёром в салоне машины ехал водитель, который также скончался от полученных травм на месте аварии. Президент России Владимир Путин принял решение о посмертном награждении Сергея Пускепалиса государственной наградой. Согласно тексту официального указа главы государства, актёр был удостоен ордена Мужества.

