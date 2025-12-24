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Опубликовано 24 декабря 2025, 15:24

Крымской школе присвоили имя погибшего на СВО военкора Федорчака

Обложка © VK / Александр Федорчак

Обложка © VK / Александр Федорчак

Школа в крымском посёлке Нижнегорский теперь носит имя своего выпускника — военного журналиста Александра Федорчака. Такое решение принял районный совет. Глава администрации Антон Кравец заявил, что имя военкора стало символом мужества и профессионализма.

«Александр Федорчак — это уже не просто имя. Это символ мужества, преданности и профессионализма. Он был не только талантливым военным корреспондентом, но и верным другом, любящим сыном», — отметил Кравец.

Глава района добавил, что события жизни военкора вдохновляют и заставляют задуматься об истинных ценностях.

Ранее за свою отвагу Федорчак был удостоен Ордена Мужества и других государственных наград. Ему посмертно присвоили звание «Почетный гражданин Нижнегорского района».

Напомним, 28-летний военкор Александр Федорчак погиб в зоне СВО в марте этого года в результате удара ВСУ. Жертвами атаки также стали оператор Андрей Панов и водитель съёмочной группы Александр Сиркели. Федорчак последнее время работал в «Известиях», делал репортажи из ЛНР и Харьковской области. Журналист родился в Крыму и долгое время работал на региональных каналах, после чего перебрался в штат федеральных СМИ. Похороны прошли в крымском посёлке Нижнегорский.

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Никита Никонов
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