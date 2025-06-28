Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июня, 17:55

Военкор Федорчак стал почётным гражданином Нижнегорского района Крыма посмертно

Александр Федорчак. Обложка © VK / Александр Федорчак

Александр Федорчак. Обложка © VK / Александр Федорчак

В Крыму власти присвоили звание почётного гражданина Нижнегорского района своему земляку, военкору Александру Федорчаку, который освещал события в зоне СВО и погиб во время украинского удара в марте 2025 года. Об этом сообщил депутат Госсовета региона, председатель комитета по информационной политике, технологиям и связи парламента республики Иван Манучаров.

«С гордостью и скорбью хочу сообщить о присвоении звания почётного гражданина Нижнегорского района Александру Федорчаку, нашему мужественному военкору, который ценой своей жизни освещал правду и защищал интересы родины», — написал чиновник в телеграм-канале.

Манучаров напомнил, что 29 июля этого года Александру могло бы исполниться 29 лет. Он добавил, что сейчас готовится к выходу книга «Мемуары о военкоре», посвящённая его героической работе на передовой.

Журналист и ведущий телеканала «Саха» Семёнов погиб в зоне СВО
Журналист и ведущий телеканала «Саха» Семёнов погиб в зоне СВО

Напомним, военкор Александр Федорчак погиб в зоне СВО в марте этого года в результате удара украинских боевиков. Жертвами атаки ВСУ также стали оператор Андрей Панов и водитель съёмочной группы Александр Сиркели. Федорчак последнее время работал в «Известиях». Корреспондент делал репортажи из ЛНР и Харьковской области. Ему было всего 28 лет. Журналист родился в Крыму и долгое время проработал на региональных каналах, после чего перебрался в штат федеральных СМИ. Похороны прошли в крымском посёлке Нижнегорский.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Политика России
  • Политика
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar