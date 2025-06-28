Военкор Федорчак стал почётным гражданином Нижнегорского района Крыма посмертно

В Крыму власти присвоили звание почётного гражданина Нижнегорского района своему земляку, военкору Александру Федорчаку, который освещал события в зоне СВО и погиб во время украинского удара в марте 2025 года. Об этом сообщил депутат Госсовета региона, председатель комитета по информационной политике, технологиям и связи парламента республики Иван Манучаров.

«С гордостью и скорбью хочу сообщить о присвоении звания почётного гражданина Нижнегорского района Александру Федорчаку, нашему мужественному военкору, который ценой своей жизни освещал правду и защищал интересы родины», — написал чиновник в телеграм-канале.

Манучаров напомнил, что 29 июля этого года Александру могло бы исполниться 29 лет. Он добавил, что сейчас готовится к выходу книга «Мемуары о военкоре», посвящённая его героической работе на передовой.