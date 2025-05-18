Журналист и ведущий телеканала «Саха» Семёнов погиб в зоне СВО

Якутский журналист и телеведущий Алексей Семёнов погиб во время выполнения боевого задания в зоне спецоперации, на фронт он ушёл добровольцем и взял себе позывной НВК. Об этом сообщает Национальная вещательная компания (НВК) «Саха».

«Телеведущий, наш коллега Алексей Семёнов погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО. <...> Наши глубочайшие соболезнования его близким, родственникам и друзьям», — говорится в тексте.