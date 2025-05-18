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Регион
18 мая, 16:55

Журналист и ведущий телеканала «Саха» Семёнов погиб в зоне СВО

Алексей Семёнов. Обложка © Telegram / НВК Саха

Алексей Семёнов. Обложка © Telegram / НВК Саха

Якутский журналист и телеведущий Алексей Семёнов погиб во время выполнения боевого задания в зоне спецоперации, на фронт он ушёл добровольцем и взял себе позывной НВК. Об этом сообщает Национальная вещательная компания (НВК) «Саха».

«Телеведущий, наш коллега Алексей Семёнов погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО. <...> Наши глубочайшие соболезнования его близким, родственникам и друзьям», — говорится в тексте.

До ухода на передовую Семёнов был ведущим информационных передач «Саха сирэ» и «День за днём».

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Ранее сообщалось, что в марте этого года в зоне СВО погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съёмочной группы «Звезды» Александр Сиркели. А в Белгородской области в районе села Демидовка также в марте погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева.

Татьяна Миссуми
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