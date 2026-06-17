Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он отказался от обещаний, с которыми шёл на выборы. Поэтому доверять его словам больше нельзя, считает она.

«Человек, который пропагандирует бесконечную войну и радикальную милитаризацию, не станет следующим президентом Украины — именно по этому курсу сегодня ведут нашу страну», — написала Мендель в соцсети X.

Она напомнила, что в 2019 году Зеленский обещал стабилизировать отношения Москвы и Киева, а также победить коррупцию. Однако, по словам Мендель, сейчас он выступает против проведения выборов, пока его ближайшее окружение продолжает наживаться на структурах, связанных с войной.

«Мы все проиграли. Популизм победил», — заключила она.

Тема выборов на Украине остаётся одной из самых болезненных для Киева. Голосование должно было пройти 31 марта 2024 года, но его отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский тогда называл выборы несвоевременными.

Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года, однако в Киеве продолжают настаивать, что он остаётся легитимным до избрания нового главы государства. После критики со стороны США Зеленский заявил, что готов провести выборы, но потребовал от Вашингтона и европейских союзников гарантий безопасности для их организации. Тем временем почти 70% украинцев хотят смены Зеленского.