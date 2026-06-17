Почти 70% украинцев хотят смены Зеленского

Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал данные опроса об отношении граждан к действующей власти. Количество украинцев, выступающих за замену Владимира Зеленского после завершения конфликта, за три года выросло почти втрое — с 23% до 67%.

Исследование проводилось с 7 мая по 3 июня методом телефонного опроса среди 1000 респондентов старше 18 лет. Погрешность выборки не превышает 4,1%.

Участников спросили о необходимости перезагрузки центральной власти — президента, правительства и Верховной рады. По сравнению с 2023 годом число сторонников таких перемен выросло во всех трёх ветвях. В случае парламента — с 69% до 83%, правительства — с 47% до 74%, президента — с 23% до 67%.

Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Выборы были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам экс-комик говорил, что выборы сейчас «несвоевременны».

Ранее между Владимиром Зеленским и министром обороны Украины Михаилом Фёдоровым мог произойти конфликт, и в Киеве уже несколько недель говорят о «резком охлаждении» их отношений. По данным «РБК-Украина», причиной могли стать заявления Зеленского о поставках Patriot, которые восприняли как косвенную критику в адрес Фёдорова, не справившегося с масштабными задачами.