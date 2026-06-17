При атаках ВСУ на Энергодар погиб один мирный житель, трое ранены

В Энергодаре, городе-спутнике ЗАЭС, зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ. Удары пришлись по железнодорожному вокзалу и жилым районам.

По информации мэра Максима Пухова, погиб один мирный житель, ещё трое ранены. Состояние одного из пострадавших, находящегося на операции, оценивается как тяжёлое.

«В результате террористических атак противника пострадали четыре мирных жителя. К сожалению, один человек от полученных ранений скончался», — написал Пухов в соцсетях.

Ранее ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, пытаясь нарушить процесс доставки сотрудников на станцию. К счастью, объект продолжает работать в штатном режиме.