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17 июня, 16:45

США хотят ядерной сделки с Россией и КНР, заявил Трамп

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп выразил желание заключить соглашение с Москвой и Пекином по уменьшению их ядерных вооружений. В ходе брифинга на полях саммита G7 во Франции он отметил, что Штаты имеют самый большой ядерный арсенал, Россия занимает второе место, а Китай стремительно его увеличивает.

Трамп подчеркнул, что такое количество оружия избыточно и опасно, и призвал к «денуклеаризации», выразив уверенность, что одна из сторон заинтересована в этом больше, чем другая.

«Если бы мы могли заключить соглашение о денуклеаризации, я был бы в восторге. И одна из этих двух сторон очень хочет этого. Скажу вам: вторая сторона не так уж этого хочет, а вам нужны обе», — сказал американский лидер.

Российское тактическое ядерное оружие не угрожает США, заявили в МИД
Российское тактическое ядерное оружие не угрожает США, заявили в МИД

Ранее посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов потребовал убрать из Европы всё американское ядерное оружие. Дипломат отметил, что Москва воспринимает это исключительно как оружие стратегического назначения. Их радиус действия позволяет наносить удары по ключевым гражданским и военным объектам на российской территории.

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Наталья Демьянова
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