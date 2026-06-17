ВСУ ударили по рынку в Васильевке, ранены двое пожилых жителей

Пожилые мужчина и женщина ранены в Васильевке Запорожской области при атаке ВСУ на городской рынок. Об этом информирует губернатор региона Евгений Балицкий. Пострадавшие, 1962 и 1968 годов рождения, находятся в медицинском учреждении, где им оказывают помощь.

«В городе Васильевке утром ВСУ произвели атаку по территории городского рынка, ранения получили два местных жителя — женщина 1962 года рождения и мужчина 1968 года рождения», — написал Балицкий в соцсетях.

Ранее сообщалось, что при атаках ВСУ на Энергодар погиб один мирный житель, ещё трое ранены. Удары пришлись по железнодорожному вокзалу и жилым районам.