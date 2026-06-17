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Регион
17 июня, 17:08

ВСУ ударили по рынку в Васильевке, ранены двое пожилых жителей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пожилые мужчина и женщина ранены в Васильевке Запорожской области при атаке ВСУ на городской рынок. Об этом информирует губернатор региона Евгений Балицкий. Пострадавшие, 1962 и 1968 годов рождения, находятся в медицинском учреждении, где им оказывают помощь.

«В городе Васильевке утром ВСУ произвели атаку по территории городского рынка, ранения получили два местных жителя — женщина 1962 года рождения и мужчина 1968 года рождения», — написал Балицкий в соцсетях.

Врио губернатора Брянской области навестил пострадавших при ударе ВСУ по автобусу
Врио губернатора Брянской области навестил пострадавших при ударе ВСУ по автобусу

Ранее сообщалось, что при атаках ВСУ на Энергодар погиб один мирный житель, ещё трое ранены. Удары пришлись по железнодорожному вокзалу и жилым районам.

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Наталья Демьянова
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