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17 июня, 17:43

Три окопа, дроны и гранаты: Двое бойцов ВС РФ 45 дней держали позиции

Двое российских бойцов полтора месяца удерживали рубеж в зоне СВО

Двое российских военнослужащих 45 дней удерживали рубеж в зоне СВО под постоянными обстрелами ВСУ. Об их истории рассказал один из бойцов на видео от «Народного фронта», которое публикуют наши коллеги из SHOT.

Видео © SHOT

Командир с позывным Малюта и его боевой товарищ Шёпот за полтора месяца сменили три окопа, сохранили позиции и смогли продвинуться примерно на три километра. Всё это время по ним работала артиллерия, их атаковали беспилотники и забрасывали гранатами.

В один из дней украинские военные попытались окружить российских бойцов. Малюта и Шёпот вовремя вступили в стрелковый бой и ликвидировали противника. После этого давление только усилилось, но задачу командира они всё равно выполнили. Сейчас Малюта представлен к ордену Мужества. Шёпот после боёв находится в госпитале.

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Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Николь Вербер
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