Российский наноспутник «АИСТ-СТ» передал первые снимки Земли

Первый в России радиолокационный наноспутник «АИСТ-СТ» успешно прошёл испытания и передал на Землю первые снимки. Об этом сообщает пресс-служба Самарского университета имени Королева.











Аппарат был создан специалистами Самарского университета совместно с петербургским Специальным технологическим центром. Это первый в мире радиолокационный спутник формата CubeSat, предназначенный для мониторинга Земли. В ходе испытаний он подтвердил работоспособность и заявленные характеристики целевой аппаратуры. Спутник способен вести съёмку в любое время суток и при любой погоде.

«В ходе лётно-конструкторских испытаний получены изображения территории Японии, Панамского и Суэцкого каналов, а также района Розамонд в США. Съёмка выполнялась в маршрутном режиме работы радиолокационной аппаратуры с разрешением не хуже 5 м/ пиксель», — говорится в сообщении.

Спутник способен получать данные независимо от времени суток и погоды. На снимках — территория Японии, Панамский и Суэцкий каналы, а также район Розамонд в США. Разрешение — не хуже 5 метров на пиксель.

«АИСТ-СТ» — самый малый радиолокационный спутник в мире. Его вес с радиолокатором на борту составляет около 30 кг. Аппарат работает в Х-диапазоне от 8 до 12 ГГц и способен «видеть» сквозь плотные облака. Запуск состоялся 28 декабря 2025 года с космодрома Восточный ракетой-носителем «Союз-2.1б». Спутник создан специалистами Самарского университета и петербургского Специального технологического центра в рамках программ «Приоритет 2030» и «Передовые инженерные школы».

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