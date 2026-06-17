ФАС усилит контроль за ценами на топливо для аграриев во время полевых работ

Федеральная антимонопольная служба поручила своим территориальным подразделениям взять под усиленный контроль продажу топлива аграриям. Соответствующее распоряжение уже направлено в 11 региональных управлений.

«Территориальным органам необходимо усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при реализации топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз и нефтехранилищ, а также с АЗС. Особое внимание УФАС должны обратить на продажу топлива сельхозпроизводителям во время сезонных полевых работ», — говорится в сообщении.

При малейших признаках нарушений территориальным органам рекомендовано действовать без промедлений и оперативно запускать механизмы антимонопольного реагирования. Помимо этого, управлениям ФАС совместно с региональными властями поручено составить перечень аграрных предприятий и определить их реальную потребность в топливе.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против трёх нефтетрейдеров, заподозрив их в сговоре на биржевых торгах. Под проверку попали компании «Солид-товарные рынки», «Агроторг ЮГ» и «Хансел». Поводом для разбирательства стали результаты внеплановых выездных проверок. Сотрудники ФАС выявили факты, указывающие на координацию действий между организациями при заключении биржевых сделок.