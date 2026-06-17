ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 3,5–3,75%

Федеральная резервная система США не стала менять базовую процентную ставку и сохранила её в диапазоне 3,5–3,75%. Об этом сообщается в заявлении американского регулятора.

Решение было принято по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. За сохранение ставки проголосовали все 12 членов комитета, против не выступил никто.

В ФРС пояснили, что такой шаг должен поддержать выполнение двойного мандата регулятора. Речь идёт о контроле инфляции и ситуации на рынке труда. Также в заявлении подчёркивается приверженность политике сохранения достаточного объёма резервов в банковской системе.

Ранее Life.ru писал, что госдолг США впервые за 79 лет превысил 100% ВВП страны. Его объём достиг 31,27 триллиона долларов при размере американской экономики в 31,22 триллиона. В последний раз долг США превышал ВВП после Второй мировой войны — в 1946 году, когда показатель достиг 106% экономики. По оценкам Fitch Ratings, долговая нагрузка Штатов может продолжить рост и к 2027 году дойти до 120% ВВП.