Министр финансов Пакистана анонсировал отмену «налога на менструацию»

Пакистан намерен отменить налог на средства менструальной гигиены после решения, которого добивались молодые правозащитники через суд. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на министра финансов страны Мухаммада Аурангзеба.

Глава ведомства заявил, что гигиенические изделия нельзя рассматривать как предметы роскоши. По его словам, они необходимы для поддержания здоровья, сохранения достоинства и полноценного участия женщин в общественной жизни. Именно поэтому власти намерены отказаться от взимания налога с продаж на такую продукцию.

Сейчас произведённые в Пакистане средства менструальной гигиены облагаются налогом с продаж в размере 18%. Импортная продукция дополнительно подпадает под 25-процентную таможенную пошлину. По мнению активистов, эти сборы увеличивают стоимость товаров первой необходимости и ограничивают доступ к ним для миллионов женщин.

В прошлом году юристы Махнур Омер и Ахсан Джахангир Хан обратились в суд, потребовав пересмотреть подход к налогообложению средств менструальной гигиены. Они настаивали на введении нулевой ставки. В структуре «ООН-женщины» положительно оценили решение правительства. Там считают, что снижение стоимости продукции поможет большему числу женщин сохранять занятость, а девочкам — не прерывать обучение.

По данным ЮНИСЕФ, лишь часть женщин регулярно использует фабричные средства менструальной гигиены. Для многих их стоимость остаётся слишком высокой, поэтому они вынуждены прибегать к тканевым или самодельным аналогам.

«Справедливость в вопросах менструации также означает доступ к чистой воде, санитарным условиям, достоверному просвещению по вопросам менструации и обществу, свободному от стигмы, связанной с менструацией. Этот момент важен, но наша работа еще далека от завершения», — заявила исполнительный директор пакистанской организации Mahwari Justice Бушра Махнур.

Тем временем в Сьерра-Леоне первая леди Фатима Маада Био оказалась в центре скандала. Её отказ публично осудить калечащие операции на женских половых органах (КЖПО) вызвал резкую критику со стороны правозащитников и медиков. Она заявила, что не готова выступать против этой практики, пока не получит «достоверные данные» о её вреде.