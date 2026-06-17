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17 июня, 20:26

Подавший сигнал бедствия над Чёрным морем лайнер Smartavia появился на радарах

Обложка © ТАСС / Лев Федосеев

Обложка © ТАСС / Лев Федосеев

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, подавший сигнал бедствия в небе над акваторией Чёрного моря, на некоторое время, появился на радарах. Как сообщает SHOT, сейчас борт может вырабатывать топливо перед посадкой в Сочи.

Код 7700, переданный экипажем, в авиации обозначает чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту. Официальных комментариев о характере инцидента пока не поступало.

Лайнер продолжает находиться в полёте уже около часа. По предварительным данным, на борту находятся 189 человек.

За перемещением машины на онлайн-сервисе FlightRadar в эти минуты следят более 36 000 пользователей. Точные обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, «боинг» «Смартавиа» подал сигнал бедствия над Чёрным морем. Лайнер летел из Сочи в Архангельск.

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Никита Никонов
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