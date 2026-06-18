Погибшая при атаке ВСУ на автобус в Брянской области была беременна

В результате удара украинского беспилотника по автобусу с белорусскими детьми погибла беременная женщина. Подробности трагедии раскрыла мать одной из воспитанниц команды в разговоре с RT.

Елена Белая и её дочь должны были находиться в салоне, но пропустили поездку. Женщине не дали отпуск, а девочка накануне сломала ногу. «Мы сначала расстроились, что у нас не получилось поехать. Но, наверное, Боженька нас сберёг», — поделилась она.

Супруга тренера Алексея Горошко Виктория специально оформила отпуск в магазине, чтобы сопроводить ребят. Женщина погибла на месте. «И она была беременна. Там столько крови, боже мой!» — рассказала Белая. Сам наставник находится в реанимации, у него раздроблена рука.

Два автобуса с 41 ребёнком выехали из Речицы (Гомельская область( рано утром 17 июня. Школьники направлялись на оздоровление в Геленджик. Как пояснил тренер Александр Козлов, детей из бывшей чернобыльской зоны раз в год отправляют на море.

Поездка планировалась с февраля. Воспитанники двух футбольных команд и их родители впервые должны были вместе отдохнуть. Горошко предлагал устроить товарищеский матч с местными спортсменами.

Атака произошла в Почепском районе Брянской области. БПЛА самолётного типа попал по правому борту второго транспортного средства. По имеющейся у родственников схеме рассадки видно, кто находился в эпицентре поражения.

По информации Минздрава РФ, ранения получили пять несовершеннолетних. Ещё двоим пострадавшим помощь оказали амбулаторно. Среди госпитализированных — брат и сестра, которые в день нападения отметили 11-летие.

Следственные органы России и Белоруссии возбудили уголовные дела по статье о теракте. На место вылетели реанимационные бригады и психологи, чтобы принять решение о возможной транспортировке пострадавших на родину. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала случившееся гнусным преступлением, а Татьяна Москалькова — провокацией против Союзного государства.