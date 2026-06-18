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Регион
17 июня, 22:53

«Атаки должны быть немедленно прекращены»: В ООН отреагировали на удар дрона по автобусу с детьми под Брянском

ООН осудила атаку беспилотника на автобус с детьми в Брянской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktor_IS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktor_IS

В Организации Объединённых Наций осудили нападение на гражданских лиц в Брянской области. Соответствующее заявление сделал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, комментируя ситуацию РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в ООН «известно о сообщениях о предполагаемой атаке беспилотника на автобус». При этом Дюжаррик не стал уточнять, какая именно сторона несёт ответственность за произошедшее.

«Мы осуждаем любые нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили. Такие атаки запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены», — заявил представитель всемирной организации.

Песков: Ответ на удар по автобусу с детьми — это продолжение СВО
Песков: Ответ на удар по автобусу с детьми — это продолжение СВО

Трагедия случилась в среду. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об ударе БПЛА самолётного типа по автобусу гомельской детской футбольной команды, направлявшейся в Геленджик Краснодарского края. По словам главы региона, удар нанесли Вооружённые силы Украины.

Жертвой инцидента стала сопровождавшая юных спортсменов женщина — супруга одного из тренеров. Минздрав Белоруссии уточнил, что различные травмы получили восемь человек, шестеро из которых — дети.

Российские следователи возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте. Расследование обстоятельств случившегося продолжается.

Двое детей находятся в реанимации после удара ВСУ по автобусу под Брянском
Двое детей находятся в реанимации после удара ВСУ по автобусу под Брянском

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Никита Никонов
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