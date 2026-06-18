Махачев проведёт первую защиту титула в полусреднем весе против Гэрри 16 августа

Российский боец Ислам Махачев проведёт защиту титула чемпиона UFC в полусреднем весе против ирландца Иана Гэрри. Об этом сообщила пресс-служба промоушена.

Поединок состоится на турнире UFC 330, который пройдёт в Филадельфии в ночь на 16 августа по московскому времени. Для россиянина этот бой станет первой защитой пояса после перехода в новую весовую категорию.

UFC подтвердил, что действующий чемпион встретится с одним из ведущих бойцов дивизиона. Гэрри подходит к титульному поединку с одной неудачей в профессиональной карьере.

Махачеву 34 года. За время выступлений в смешанных единоборствах он одержал 28 побед и потерпел одно поражение. В прошлом году россиянин вошёл в историю как первый отечественный боец, который завоевал чемпионские титулы UFC в двух весовых категориях. Иану Гэрри 28 лет. В его активе 17 побед и одно поражение. Ирландец выступает в UFC с 2021 года. Единственную неудачу в карьере он потерпел в декабре 2024 года, уступив представителю Казахстана Шавкату Рахмонову.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC Ислам Махачев заявил о готовности попробовать себя в политике после завершения спортивной карьеры. По словам бойца, он мог бы принести пользу Дагестану в сфере строительства и городского развития. Махачев отметил, что не рассматривает для себя экономический блок из-за отсутствия профильного образования.