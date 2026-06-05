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Регион
5 июня, 11:28

«Остановить то, что наделали»: Чемпион UFC Махачев готов пойти в политику ради Дагестана

Чемпион UFC Махачев готов стать министром в Дагестане, чтобы навести порядок

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев заявил о готовности начать политическую карьеру в Дагестане и навести там порядок. В интервью журналисту Мураду ЛяРиба он объяснил, что не претендует на пост министра экономики из-за отсутствия профильного образования, но видит, где мог бы принести реальную пользу.

«Я не могу стать министром экономики. У меня нет такого образования, чтобы там быть полезным. Но вот в сфере строительства... это я бы смог сделать и остановить то, что наделали. Навести какой-то порядок», — сказал Махачев.

Поводом для столь резкого заявления, вероятно, послужила ситуация с паводком. Сильные дожди накрыли республику в конце марта и начале апреля, подтопив жилые дома и дороги. Выяснилось, что проблема напрямую связана с хаотичной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка, где дома фактически возводили прямо в русле.

Сейчас 34-летний Махачев является действующим чемпионом UFC в полусреднем весе и рекордсменом по количеству защит титула в лёгком дивизионе. Он стал первым российским бойцом, которому удалось завоевать пояса сразу в двух весовых категориях. Всего в карьере Махачев провёл 29 поединков и одержал 28 побед.

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Ранее сообщалось, что в дагестанском селе Ахты мощным паводком разрушило 100 метров габионной дамбы, ещё столько же защитных сооружений находится на грани обрушения. Под угрозой подтопления оказались частные дома, сельхозугодья, газопровод, линия электропередачи и региональная автотрасса. Спасатели уточнили, что при ухудшении погоды вода может хлынуть на прибрежные земли, поля, жилые строения и инфраструктурные объекты. Однако на данный момент непосредственной опасности для дороги и местных жителей нет.

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Юлия Сафиулина
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