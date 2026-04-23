К чиновникам Махачкалы пришли с обысками после наводнений

В Дагестане силовики проводят следственные мероприятия по делу о превышении полномочий и халатности. Правоохранители расследуют факты незаконной выдачи участков, которые находятся в защитной зоне реки. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

В Дагестане расследуют дело о застройке водоохранной зоны после наводнений.

По данным следствия, с 2009 года сотрудники администрации Махачкалы и другие ответственные лица оформляли землю в собственность частников. При этом на данных территориях запрещено капитальное строительство, так как они попадают в русло водного объекта.

На этом участки выдавались разрешения на возведение жилых многоэтажек. Хотя позже суды постановили снести самострои, работы не остановились, а демонтаж так и не провели. Более того, русло реки засыпали, что помешало его очистке.

Бездействие ответственных структур создало реальную угрозу подтопления для близлежащих территорий. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия привели к «существенному нарушению прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства».

Сотрудники Следственного комитета уже нагрянули с обысками в региональное Минприроды и «Дагмелиоводхоз». Специалисты изъяли бумаги и предметы, которые помогут подтвердить вину фигурантов.

Сейчас криминалисты выясняют все детали случившегося. Продолжается поиск конкретных лиц, причастных к правонарушениям, и устанавливается полный круг виновных в создании опасной ситуации.

В конце марта Дагестан накрыли сильнейшие ливни — самые обильные за последние 100 лет, по оценке метеорологов. Стихия привела к катастрофическим последствиям: затопило жилые дома и улицы в Махачкале и окрестностях, прорвало дамбу на Геджухском водохранилище. В зоне ЧС оказались до 1,5 млн человек, шесть человек погибли. Ущерб имуществу, по данным властей, понесли 15,5 тысячи местных жителей. На данный момент ситуация постепенно нормализуется.