Дагестан привёз на ПМЭФ пояса Нурмагомедова, Махачева и Ибрагимова

Дагестан решила отличиться на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), выставив на своём стенде, пожалуй, самые колоритные экспонаты — чемпионские пояса, имеющие отношение к известным единоборцам из республики. Life.ru снял, как это выглядит.

Стенд Дагестана на ПМЭФ. Видео © Life.ru

Особняком стоит титул организации смешанных единоборств Eagle FC, основанной небезизвестным Хабибом Нурмагомедовым. За ним — пояс Ислама Махачева, полученный за успешную защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе в 2023 году.

Третий экспонат является, наверное, одним из самых знаковых для спортивной истории Дагестана, — первый в истории республики чемпионский пояс в профессиональном боксе. Его на малую родину привёз Султан-Ахмед Ибрагимов, в 2007 году одолевший американца Шеннона Бриггса.

