ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 09:51

Дагестан привёз на ПМЭФ пояса Нурмагомедова, Махачева и Ибрагимова

Дагестан решила отличиться на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), выставив на своём стенде, пожалуй, самые колоритные экспонаты — чемпионские пояса, имеющие отношение к известным единоборцам из республики. Life.ru снял, как это выглядит.

Стенд Дагестана на ПМЭФ. Видео © Life.ru

Особняком стоит титул организации смешанных единоборств Eagle FC, основанной небезизвестным Хабибом Нурмагомедовым. За ним — пояс Ислама Махачева, полученный за успешную защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе в 2023 году.

Третий экспонат является, наверное, одним из самых знаковых для спортивной истории Дагестана, — первый в истории республики чемпионский пояс в профессиональном боксе. Его на малую родину привёз Султан-Ахмед Ибрагимов, в 2007 году одолевший американца Шеннона Бриггса.

Life.ru снял на ПМЭФ робота-блондинку «из будущего»: её навыки держат в секрете
Life.ru снял на ПМЭФ робота-блондинку «из будущего»: её навыки держат в секрете

Напомним, уже завтра в Санкт-Петербурге стартует трёхдневный ПМЭФ-2026. Организаторы вовсю заканчивают приготовления к форуму, Life.ru публиковал уникальные кадры с площадки.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Матвей Константинов
  • Новости
  • ПМЭФ-2026
  • Ислам Махачев
  • Хабиб Нурмагомедов
  • Только на LIFE
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar