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Регион
17 июня, 23:19

Белый дом подтвердил подписание Трампом меморандума США и Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / max.ku

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / max.ku

Администрация США подтвердила, что президент Дональд Трамп в среду подписал меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

«Белый дом подтвердил, что президент во время пребывания в Версале подписал меморандум о взаимопонимании», — говорится в сообщении журналистов, сопровождающих американского лидера во время поездки во Францию.

Портал Axios ранее сообщил, что Трамп лично поставил подпись под экземпляром соглашения во время ужина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Версальском дворце. По данным телеканала NewsNation, меморандум также подписал президент Ирана Масуд Пезешкиан. Фотография подписанного соглашения была направлена иранцам и странам-посредникам.

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Ранее Дональд Трамп по прибытии в Париж пообещал, что армия США не уйдёт из Персидского залива после подписания сделки с Ираном, сохранив усиленное военное присутствие для контроля за выполнением Тегераном взятых обязательств. Американский президент не назвал конкретных сроков, но дал понять, что силы останутся в регионе, пока Вашингтон не убедится в стабильности ситуации. Трамп выразил уверенность, что «всё пойдёт хорошо».

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Виталий Приходько
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