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18 июня, 00:17

Росавиация признала катастрофой падение частного самолёта в Подмосковье

Обложка © Telegram / zmsutskr

Обложка © Telegram / zmsutskr

Авиакатастрофой признано падение частного лёгкого самолёта в Московской области. О начале расследования объявила Росавиация.

Причины трагедии будет выяснять Межгосударственный авиационный комитет. К процессу подключат специалистов Центрального МТУ Росавиации.

Специалисты намерены работать строго по Правилам расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими судами в РФ. Главная задача — понять, что привело к трагедии, и разработать меры для предотвращения подобного в будущем.

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Заслуженный лётчик-испытатель погиб при крушении самолёта в Подмосковье

Инцидент произошёл 17 июня в Сергиево-Посадском городском округе. Там потерпел крушение Zlin Z42. После падения машина загорелась и была уничтожена огнём. По предварительным данным, жертвами случившегося стали два человека. Причиной авиакатастрофы могла стать ошибка пилота.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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