Ледяная вода и крики о помощи: Исполнилось десять лет трагедии на Сямозере, где погибли 14 детей

Ровно десять лет назад во время шторма на Сямозере в Карелии погибли 14 детей. Трагедия произошла 18 июня 2016 года во время водного похода воспитанников лагеря «Парк-отель Сямозеро». Об обстоятельствах происшествия и его последствиях напомнила «Лента.ру».

Одним из самых известных эпизодов трагедии стал звонок 11-летнего Всеволода Заслонова в службу спасения. Оказавшись в ледяной воде после крушения каноэ, мальчик смог дозвониться до Суоярвской центральной районной больницы и попросил помощи.

«Мы в Карелии. Спасите нас, пожалуйста. Мы в озере», — сказал ребёнок во время разговора.

Как позже установило следствие, звонок не зарегистрировали должным образом. Спасательная операция не началась сразу, а многие решения ответственных лиц в тот день лишь усугубили ситуацию.

В поход по озеру отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Несмотря на штормовое предупреждение, руководство лагеря не отменило выход на воду. Позже стало известно, что одно из плавсредств имело неисправности, а часть детей использовала спасательные жилеты, рассчитанные на взрослых. Во время шторма волны на озере достигали двух метров. Оба каноэ перевернулись, и десятки подростков оказались в воде с температурой около десяти градусов.

Следствие и проверки после трагедии выявили многочисленные нарушения в работе лагеря. По данным материалов дела, база принимала значительно больше детей, чем позволяли условия размещения. Часть отдыхающих отправляли в походы и палаточные лагеря, чтобы освободить места для новых смен. Ранее местные власти и жители уже обращали внимание на жалобы детей, состояние территории и организацию отдыха.

Многие школьники пытались спасать друг друга самостоятельно. Одной из героинь трагедии стала 12-летняя Юлия Король. Девочка помогала другим детям выбраться из воды, а затем несколько километров шла вдоль берега в поисках помощи. Позже именно она первой сообщила местным жителям о произошедшем.

«Девочка до последнего держала брата за руки, пока волны не раскидали их в разные стороны», — вспоминал житель посёлка Кудама Сергей.

После трагедии суд привлёк к ответственности руководство лагеря и ряд других фигурантов дела. Бывший директор парк-отеля Елена Решетова и её заместитель Вадим Виноградов получили реальные сроки. Фельдшера, не отреагировавшую на звонок ребёнка, признали виновной в халатности. Расследование и судебные процессы продолжались несколько лет.

Спустя десять лет трагедия на Сямозере остаётся одной из самых крупных катастроф, связанных с детским отдыхом в современной России. История стала поводом для пересмотра требований к организации детских лагерей, туристических походов и безопасности несовершеннолетних во время отдыха.