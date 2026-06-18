Минобороны Украины подтвердило задержание крупнейшего в стране телеграм-канала

Украинское Министерство обороны подтвердило задержание владельца Telegram-канала «Труха Украина», который является крупнейшим на украинском сегменте платформы. Об этом ведомство сообщило в своих соцсетях.

В МО Украины отметили, что Максима Лавриненко 5 июня остановили военкомы и полицейские для проверки документов.

«После установления отсутствия законных оснований для отсрочки или бронирования его доставили в ТЦК для оформления документов в соответствии с действующим законодательством», — говорится в заявлении.

Согласно аналитическому ресурсу TGStat, аудитория канала превышает 3,1 миллиона подписчиков.

Напомним, владельца украинского телеграм-канала «Труха» Максима Лавриненко задержали сотрудники ТЦК. Сам он связывал это с неудобными вопросами власти об оборонной сфере и материалами против главы Минобороны Украины Михаила Фёдорова. По словам Лавриненко, его команде хотят заткнуть рот, чтобы не всплыла тема оборонных закупок.