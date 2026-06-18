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Регион
18 июня, 01:09

Минобороны Украины подтвердило задержание крупнейшего в стране телеграм-канала

Минобороны Украины подтвердило задержание владельца Telegram-канала «Труха»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Украинское Министерство обороны подтвердило задержание владельца Telegram-канала «Труха Украина», который является крупнейшим на украинском сегменте платформы. Об этом ведомство сообщило в своих соцсетях.

В МО Украины отметили, что Максима Лавриненко 5 июня остановили военкомы и полицейские для проверки документов.

«После установления отсутствия законных оснований для отсрочки или бронирования его доставили в ТЦК для оформления документов в соответствии с действующим законодательством», — говорится в заявлении.

Согласно аналитическому ресурсу TGStat, аудитория канала превышает 3,1 миллиона подписчиков.

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Напомним, владельца украинского телеграм-канала «Труха» Максима Лавриненко задержали сотрудники ТЦК. Сам он связывал это с неудобными вопросами власти об оборонной сфере и материалами против главы Минобороны Украины Михаила Фёдорова. По словам Лавриненко, его команде хотят заткнуть рот, чтобы не всплыла тема оборонных закупок.

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Тимур Хингеев
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