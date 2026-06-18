«Всё больше украинцев ждут смерти комика»: Историк заявила о крахе рейтингов Зеленского
Историк Гавришко: Число украинцев, желающих смены Зеленского, выросло втрое
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Украинский историк Марта Гавришко заявила, что поддержка Владимира Зеленского среди населения резко снижается. Об этом она написала в соцсети X.
Гавришко привела данные Киевского международного института социологии. Согласно этой информации, за три года доля украинцев, которые считают нужной смену Зеленского, выросла с 23% до 67%.
«Поддержка Зеленского стремительно падает. Всё больше украинцев с нетерпением ждут жизни после войны и после смерти комика. Проблема в том, что эти два события могут быть взаимосвязаны», — написала она.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года. Их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский тогда заявлял, что голосование сейчас проводить несвоевременно. Срок полномочий киевского главаря истёк 20 мая 2024 года. В Киеве при этом утверждают, что он сохраняет полномочия до избрания нового главы государства.
Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Артём Дмитрук резко высказался о политическом будущем Зеленского. По его словам, у главы государства нет реального рейтинга. Дмитрук заявил, что при восстановлении политического поля на Украине уровень поддержки Зеленского будет «равен казни на Майдане».