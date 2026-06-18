ВСУ могут использовать сим-карты как поражающие элементы в дронах

Хирурги Херсонской области извлекли из тела раненого, пострадавшего от взрыва украинского беспилотника, три сим-карты. Об этом рассказало РИА «Новости» со ссылкой на заведующего хирургическим отделением Скадовской центральной районной больницы Ширака Мнацаканяна.

«Есть пластмассовые поражающие элементы. Вот мы три недели назад три сим-карты достали. Из конечности три сим-карты были. Что там сим-карты делали, мы не знаем», — рассказал хирург.

По его словам, ВСУ часто используют пластик во взрывных устройствах. Кинетической энергии от взрыва достаточно, чтобы пластик впивался в тела пострадавших, а на рентгене такие элементы заметить сложнее, чем металл. Извлекать сим-карты из тела врачам пришлось впервые.

Губернатор, присутствовавший в больнице во время операции, забрал извлечённые карты для передачи на исследование.

Ранее военные медики 83-й десантно-штурмовой бригады извлекли из правой глазницы бойца аккумулятор взорвавшегося дрона-камикадзе, который застрял в мягких тканях и мог сдетонировать в любой момент. Раненого обработали, стабилизировали состояние и подготовили к эвакуации в тыловой госпиталь для реабилитации и пластики. Операция прошла в прифронтовой зоне.