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18 июня, 05:07

ВСУ могут использовать сим-карты как поражающие элементы в дронах

РИАН: Хирурги извлекли три сим-карты из тела пострадавшего от взрыва дрона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 1698

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 1698

Хирурги Херсонской области извлекли из тела раненого, пострадавшего от взрыва украинского беспилотника, три сим-карты. Об этом рассказало РИА «Новости» со ссылкой на заведующего хирургическим отделением Скадовской центральной районной больницы Ширака Мнацаканяна.

«Есть пластмассовые поражающие элементы. Вот мы три недели назад три сим-карты достали. Из конечности три сим-карты были. Что там сим-карты делали, мы не знаем», — рассказал хирург.

По его словам, ВСУ часто используют пластик во взрывных устройствах. Кинетической энергии от взрыва достаточно, чтобы пластик впивался в тела пострадавших, а на рентгене такие элементы заметить сложнее, чем металл. Извлекать сим-карты из тела врачам пришлось впервые.

Губернатор, присутствовавший в больнице во время операции, забрал извлечённые карты для передачи на исследование.

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Ранее военные медики 83-й десантно-штурмовой бригады извлекли из правой глазницы бойца аккумулятор взорвавшегося дрона-камикадзе, который застрял в мягких тканях и мог сдетонировать в любой момент. Раненого обработали, стабилизировали состояние и подготовили к эвакуации в тыловой госпиталь для реабилитации и пластики. Операция прошла в прифронтовой зоне.

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Виталий Приходько
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