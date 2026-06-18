В апреле внешний госдолг России снизился на рекордные $4,2 миллиарда

Внешний долг России в апреле показал самое заметное месячное снижение за весь период доступной статистики. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минфин.

Если в марте объём обязательств перед нерезидентами составлял 61,1 млрд долларов, то к концу апреля он опустился до 58,9 млрд долларов. За месяц показатель уменьшился на 4,2 млрд долларов. Такое сокращение стало максимальным как минимум за последние 15 лет наблюдений.

Ранее Life.ru писал, что Россия по итогам прошлого года заняла первое место среди стран «Большой двадцатки» по наименьшему уровню государственного долга. Общий объём обязательств составил около 18% ВВП в 2025 году. Основная часть приходится на федеральный уровень — примерно 16,5%, остальное — на регионы. Следом в рейтинге стран с наименьшей долговой нагрузкой расположилась Турция с показателем 23,5% от экономики. Третью строчку заняла Саудовская Аравия — 31,7%.