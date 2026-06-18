Счётная палата выявила нарушения в Минпросвещения и Рособрнадзоре

Счётная палата проверила исполнение бюджета Минпросвещения России и Рособрнадзора за 2025 год. Документ с результатами аудита есть в распоряжении Life.ru. Из материалов следует, что оба ведомства использовали почти все предусмотренные средства, однако аудиторы выявили нарушения в закупках и неэффективные расходы.

Минпросвещения исполнило расходы на 99,6% — 472,3 млрд рублей из 474,2 млрд. У Рособрнадзора этот показатель составил 99,9%: ведомство потратило 3,06 млрд рублей из 3,07 млрд.

По государственной программе «Развитие образования» было освоено 595,9 млрд рублей из 598,7 млрд. Все целевые показатели достигнуты, а три из них перевыполнены более чем на четверть.

Высоким оказался и уровень исполнения расходов по четырём федеральным проектам нацпроекта «Молодёжь и дети» — от 99,3% до 100%. При этом в нескольких регионах отдельные результаты, перенесённые на местный уровень, выполнить не удалось.

Основные замечания аудиторов связаны с закупками. Минпросвещения нарушило сроки оплаты обязательств по одному из контрактов.

Рособрнадзор, в свою очередь, не потребовал с подрядчика неустойку за просрочку на сумму 9,2 млн рублей.

Кроме того, ведомство заключило два госконтракта общей стоимостью 10,6 млн рублей на работы, которые, по оценке Счётной палаты, дублировали функции его собственных подразделений.

Ранее Счётная палата опубликовала заключение по итогам проверки исполнения бюджета Минобрнауки России за 2025 год. К чему это привело — мы писали здесь.