Украинское командование направило в Сумскую область бойцов 73-го морского центра Сил специальных операций. По данным российских силовиков, такое решение было принято на фоне серьёзных потерь, понесённых ВСУ на данном участке, сообщает РИА «Новости».

В регион прибыли группы элитного подразделения ССО, ранее уже задействованного в боях в приграничной зоне. Летом прошлого года военнослужащие этого центра участвовали в операциях в Сумской области, однако были выведены после понесённого урона.

На фоне этого группировка войск «Север» продолжает наступательные действия. Российские штурмовые группы смогли улучшить свои позиции на 19 участках линии соприкосновения, продвинувшись местами на глубину до 700 метров.

Ранее Life.ru писал, что Вооружённые силы Украины перебрасывают в Сумскую область подразделения 3-го армейского корпуса «Азов»* на фоне потерь. Действия связывают с обстановкой на Сумском фронте. Известно о трудностях с обеспечением прибывающих войск. Украинские волонтёры стараются помогать им с едой. Считается, что причина в позиции украинского командования. Оно не хочет поддерживать одно из самых известных формирований.

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