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Регион
18 июня, 05:18

Бизнесмена Трабера проверяют на финансовые махинации после убийства «хозяина Выборга»

После дела о заказном убийстве Трабера проверяют на финансовые махинации

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Следствие проверяет бизнесмена Илью Трабера, обвиняемого в организации заказного убийства депутата и бизнесмена Александра Петрова, которого называли «хозяином Выборга», на возможную причастность к экономическим преступлениям. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Проверяется информация о причастности Трабера к финансовым махинациям и отмыванию преступного дохода», — заявил собеседник ТАСС.

По данным сервиса «Контур.Фокус», Трабер владеет долями в компаниях, связанных с морским транспортом, финансовыми услугами, недвижимостью, правом и разработкой программного обеспечения. СМИ ранее называли его одним из самых влиятельных петербургских бизнесменов.

По делу бизнесмена Трабера задержали ещё двух человек
По делу бизнесмена Трабера задержали ещё двух человек

Ранее Басманный суд Москвы отправил Трабера в СИЗО на два месяца. Ему предъявлены обвинения по делу об убийстве организованной группой из корыстных побуждений и незаконном обороте оружия. Бизнесмена доставили из Санкт-Петербурга в Москву для следственных действий. Также под арест отправили предполагаемого сообщника Трабера — двукратного чемпиона России по боксу Алисултана Надирбегова. Его обвиняют по тем же статьям. Дело связано с убийством депутата муниципального образования Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова, отца первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. В октябре 2020 года Петрова застрелили на территории его коттеджа в посёлке Великое под Выборгом. Следствие считает убийство заказным.

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Андрей Бражников
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