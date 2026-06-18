Бизнесмена Трабера проверяют на финансовые махинации после убийства «хозяина Выборга»

Следствие проверяет бизнесмена Илью Трабера, обвиняемого в организации заказного убийства депутата и бизнесмена Александра Петрова, которого называли «хозяином Выборга», на возможную причастность к экономическим преступлениям. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Ранее Басманный суд Москвы отправил Трабера в СИЗО на два месяца. Ему предъявлены обвинения по делу об убийстве организованной группой из корыстных побуждений и незаконном обороте оружия. Бизнесмена доставили из Санкт-Петербурга в Москву для следственных действий. Также под арест отправили предполагаемого сообщника Трабера — двукратного чемпиона России по боксу Алисултана Надирбегова. Его обвиняют по тем же статьям. Дело связано с убийством депутата муниципального образования Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова, отца первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. В октябре 2020 года Петрова застрелили на территории его коттеджа в посёлке Великое под Выборгом. Следствие считает убийство заказным.