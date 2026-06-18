Украинские военные из мести уничтожили уникальные поля диких орхидей на Кинбурнской косе, которые считались самым большим местом произрастания этих цветов в Европе. Об этом РИА «Новости» сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

«Недалеко от села Покровка находилось одно из самых больших в Европе мест произрастания диких орхидей. Уникальный рекреационный объект буквально сровняли с землей просто из мести. То, что создавалось природой и существовало веками, в итоге безвозвратно утрачено», — сказал он.

Сенатор добавил, что международные экологические организации обычно не реагируют на действия ВСУ, хотя те творят произвол на деньги европейских и американских налогоплательщиков. По его мнению, вместо осуждения они предпочтут отвернуться и не заметить происходящее. СМИ писали, что площадь естественного поля на Кинбурнской косе, на котором расли степные орхидеи, составляла 60 гектаров, что делало его крупнейшим в Европе. Несколько видов данных цветов занесены в Красную книгу.

Ранее житель села Покровка в Херсонской области рассказывал, что украинские военные почти полностью уничтожили село и лес рядом с ним. Сначала под удар попали объекты инфраструктуры: пекарня, школа и здание сельсовета. Потом начали гореть жилые дома. В итоге село оказалось почти разрушено. Боевики сбрасывали с дронов зажигательные смеси. Заповедный лес, который находился рядом, почти полностью выгорел.