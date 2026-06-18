20-летнему жителю Забайкалья дали 9 лет за слив Киеву данных об объектах ВС РФ

Военный суд приговорил жителя Забайкальского края к девяти годам колонии за госизмену — он передавал Украине сведения о военных объектах и волонтёрских организациях в регионе. Об этом сообщили в ФСБ.

Жителя Забайкалья осудили на девять лет за передачу данных об объектах ВС РФ. Видео © ЦОС ФСБ России

Речь идёт о гражданине Михайлове, 2006 года рождения. Его признали виновным в государственной измене и участии в террористической организации. Суд назначил ему девять лет колонии общего режима и ещё год ограничения свободы после освобождения.

«Вступил в законную силу приговор 2-го Восточного окружного военного суда в отношении гражданина РФ Д. Михайлова 2006 года рождения, признанного виновным в государственной измене и участии в деятельности террористической организации», — сообщили в ФСБ.

В начале 2024 года Михайлов сам связался в Telegram с представителем запрещённой в России террористической организации. По заданию куратора из Украины он несколько раз собирал и передавал информацию о военных объектах и волонтёрах, которые помогают российским военным. Сотрудники ФСБ пресекли его деятельность. Уголовное дело расследовал следственный отдел УФСБ по Забайкальскому краю.

Ранее в Воронеже был вынесен приговор 22-летнему местному жителю Арсению Королю, которого признали виновным в государственной измене и подготовке террористического акта. В феврале 2024 года молодой человек установил контакт с иностранной националистической организацией, запрещённой и признанной в России террористической.