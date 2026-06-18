Россиянам рассказали, как выглядел первый пылесос и что изменилось за 166 лет

Патент на механический пылесос был выдан 166 лет назад, с тех пор устройство кардинально изменилось. Первый гаджет американец Дэниел Хесс запатентовал в 1860 году как «ковровую метёлку» с вращающейся щёткой, системой мехов и водяными камерами для влажной фильтрации. Следующим шагом стало ручное устройство Whirlwind Айвза Макгаффни, которое требовало вращения рукоятки.

Прорыв совершил британский инженер Хьюберт Сесил Бут в 1901 году с патентом на «Фырчащего Билли» — первый аппарат, работающий по принципу всасывания пыли, добавили авторы. В наши дни разработки значительно продвинулись. К примеру, для офисов существуют встроенные пылесосы с самоочищающимися фильтрами и мониторами мощности. Для удобства передвижения и уборки в труднодоступных местах инженеры придумали пылесос-рюкзак, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее врач объяснила, как пылесос высасывает здоровье россиян. По её словам, забитый и давно не чищенный пылесос перестаёт быть домашним помощником и превращается в настоящий рассадник опасных инфекций.