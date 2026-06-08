Рассадник инфекций: Врач объяснила, как пылесос высасывает здоровье россиян

Забитый и давно не чищенный пылесос перестаёт быть домашним помощником и превращается в настоящий рассадник опасных инфекций, предупредила врач-инфекционист Марият Мухина. По её словам, в переполненном мешке скапливаются частицы пыли, бактерии, грибы, плесневые споры, клещи, а также токсичные и аллергенные соединения, которые при включении прибора выбрасываются обратно в помещение.

Это может вызвать как местные реакции со стороны дыхательных путей, так и системные заболевания: бронхиальную астму, хроническую обструктивную болезнь лёгких или особое воспаление лёгочной ткани. Любой из патогенов выделяет летучие токсины, которые оседают на слизистой и запускают каскад аллергий. Опасность грозит и коже: взаимодействие с аллергенами из пылесборника способно привести к контактному или атопическому дерматиту.

«Если такой мешок открыть и удалять из него содержимое, патогены распространяются по воздуху в виде пыли или аэрозоли, поступая через дыхательную систему и кожу к родным и близким», — отметила собеседница «Абзаца».