Роспотребнадзор сообщил о снижении числа младшеклассников с ожирением

В России среди учащихся младших классов всё меньше наблюдается проблема лишнего веса. Об этом рассказала в беседе с РИА «Новости» руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она обратила внимание, что школьники стали менять свои привычки в питании — потреблять меньше сладкого и чрезмерно солёного, что снижает темпы ожирения.

«Мы остановили рост темпов <...> в результате того, что государство вложило очень большие средства в организацию бесплатного питания. Помимо доступности, это означает питание по определённым правилам», — пояснила чиновница.

Попова добавила, что примеру младшеклассников могли бы последовать и другие возрастные группы, так как проблема лишнего веса остаётся основной в вопросах здоровья всей нации.

Как писал Life.ru, в России фиксируют резкий скачок детского ожирения, причём у 80% располневших нет к этому генетической склонности. Тревожную тенденцию подтвердила глава Национального центра эндокринологии Минздрава Наталья Мокрышева. Эти 80% вступают во взрослую жизнь уже с артериальной гипертензией, диабетом и сосудистыми нарушениями. Безобидный, казалось бы, лишний вес оборачивается огромным риском получить инфаркт или инсульт в совсем молодом возрасте.